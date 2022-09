„People not Profit“ – unter diesem Motto hatte die Friday-for-Future-Bewegung für Freitag deutschlandweit zu Demonstrationen für mehr Klimagerechtigkeit aufgerufen. Auch in der Pfalz gingen an mehreren Orten die Leute auf die Straße. Ein Überblick:

In Kaiserslautern sammelte sich eine große Gruppe am Hauptbahnhof. Unter den Rednern waren diesmal jüngere Teilnehmer.

Weniger stark, aber nicht weniger lautstark zogen die Teilnehmer des Klimastreiks durch die Frankenthaler Innenstadt.

In Landau hatten die Demonstranten auch Forderungen an die Lokalpolitik – der zuständige Umweltdezernent war enttäuscht.

Auch in Neustadt zogen unter der Maßgabe „Seid laut, seid bunt und gut drauf“ die Demonstranten durch die Stadt.

In Zweibrücken war die Gruppe dagegen kleiner. Nicht nur Jüngere zogen für den Klimaschutz durch die Straßen.