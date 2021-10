Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert am Freitag in Berlin parallel zu den Koalitionsverhandlungen. Auch in Kaiserslautern, Neustadt, Landau, Kirchheimbolanden und Speyer sind Kundgebungen geplant.

Neben der Bewegung rufen über 80 Organisationen wie Attac, Greenpeace und der Nabu beim globalen Aktionstag zum Klimastreik auf. Das Bündnis will damit die Parteien der möglichen künftigen Ampelkoalition zu umfassenden Maßnahmen für den Klimaschutz bewegen. Die Parteien hätten bisher „keine echte Antwort auf die Klimakrise geliefert“, hieß es.

Nach Angaben der Klimabewegung werden für Teilnehmer Anreisen mit Bussen nach Berlin aus knapp 50 Orten in ganz Deutschland organisiert. Der letzte Klimastreik fand erst vor wenigen Wochen statt - kurz vor der Bundestagswahl demonstrierten Menschen in mehr als 470 deutschen Städten. Fridays for Future bezifferte die Gesamtzahl der Teilnehmer damals auf 620.000.