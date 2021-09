In der ganzen Pfalz haben Gruppen der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ für Freitag Demonstrationen angekündigt.

In Kaiserslautern soll der Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Rathausvorplatz führen. Die Organisatoren hoffen auf rund 200 Teilnehmer.

In Ludwigshafen wird der Demonstrationszug ein Stück am Rhein entlang verlaufen. Eine Zwischenkundgebung wird es auf dem Rathausplatz geben.

Die Speyerer Demonstration beginnt um 17.30 Uhr am Sankt-Guido-Stifts-Platz. Laut dem Organisationsteam wurden 200 Personen angemeldet.

Auch Frankenthal ist wieder dabei: Hier hoffen die Organisatoren auf 50, vielleicht auch mehr Teilnehmer. Die Demo zieht am Speyerer Tor los.

In Grünstadt steht die Demonstration unter dem Motto „Klimaplanlos“. Der Zug trifft sich am Bahnhof, die Route verläuft durch die Stadt.

Die NeustadterFridays-for-Future-Demonstration wird von der örtlichen Gruppe zusammen mit der Klimaaktion organisiert. Angemeldet sind 900 Teilnehmer. Die Polizei hat angekündigt, dass dafür Straßen kurzzeitig gesperrt werden müssen.

Mit einer recht großen Demo rechnet Organisatorin Kaycee Hesse in Landau – vielleicht mit der größten, die bisher in der Stadt stattgefunden hat. Die Kundgebung findet auf dem Messplatz statt, es soll auch eine regionale Band auftreten.

Zwei große Demos sollen knapp außerhalb der Pfalz stattfinden: In Karlsruhe, wo der Zug um 15 Uhr am Rüppurrer Tor starten soll, rechnen die Organisatoren mit bis zu 5000 Menschen. In Mannheim beginnt die Demo erst um 17 Uhr auf dem Alten Messplatz.

Die Kundgebungen in Deutschland stehe vor allem im Zeichen der zwei Tage später stattfindenden Bundestagswahl. Insbesondere kritisiert Fridays for Future, dass keine Partei, die Aussicht auf Bundestags-Mandate hat, ein Programm vorgelegt habe, das die Einhaltung des sogenannten 1,5-Grad-Ziels erlauben würde. Das 1,5-Grad-Ziel ist das Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zwischen 1850 und 2100 auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Bundesweit sind für Freitag mehr als 400 Demonstrationen angekündigt. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass bei allen Demos die allgemeinen Hygieneregeln zum Schutz vor dem Coronavirus einzuhalten sind.