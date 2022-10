Ein 43-Jähriger wird verdächtigt, seine Lebensgefährtin in Schmelz (Kreis Saarlouis) getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 34-Jährige von ihrer Mutter gegen 5.20 Uhr am Sonntag leblos in deren gemeinsam bewohnten Anwesen aufgefunden. Sie verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Die Beamten nahmen den 43-jährigen Mann vor Ort fest. Sie gehen derzeit davon aus, dass dieser seine Freundin getötet hat. Das Motiv ist noch unklar. Der Leichnam werde am Sonntag noch obduziert, heißt es im Bericht.