Nach der Dreisatz-Niederlage im Mixed-Halbfinale in Wimbledon mit Kveta Peschke gegen das britische Duo Joe Salisbury/Harriet Dart hat sich Kevin Krawietz auf den Weg gemacht und ist am Samstagmorgen bereits bei Grün-Weiss Mannheim eingetroffen. Der zweimalige French-Open-Sieger im Doppel verstärkt den Bundesligisten am Sonntag (11 Uhr) im Heimspiel gegen Team Hämmerling TuS Sennelager. 1100 Karten sind bereits verkauft, Grün-Weiss wird wohl nahe an die Auslastungsgrenze von 1500 Zuschauer kommen.