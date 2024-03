Am Sonntagmorgen stand bei den Bewohnern eines Hauses im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West ein nackter Mann in der Wohnung. Wie die Polizei mitteilt, habe der Fremde gegen 4.09 Uhr das Anwesen durch die nicht verschlossene Wohnungstür betreten, habe geduscht, Kleidung einer Bewohnerin angezogen und sich an den Esstisch im Wohnzimmer gesetzt. Dort hätten ihn die beiden Bewohner angetroffen, die der Polizei zunächst per Telefon einen Einbruch gemeldet hätten, weshalb die Beamten mit starken Kräften zum Ort des Geschehens gekommen seien.

Wie sich schnell herausstellte, ging von dem Mann, der als 24-Jähriger aus Mönchengladbach identifiziert wurde, keine Gefahr aus. Er habe lediglich mit seinem Gegenüber diskutieren wollen, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Da er einen verwirrten Eindruck gemacht habe und augenscheinlich stark dehydriert gewesen sei, sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.