Die Polizei St. Wendel macht auf einen Vorfall aufmerksam, der sich bereits am 14. Mai in der Haupersweilerstraße in Oberkirchen etwa in Höhe des Sportplatzes ereignet hat. An jenem Freitag soll gegen 13.20 Uhr ein weißer Transporter mit auffälliger Beschriftung in dunkelblau, lila und rot neben einer 14-Jährigen angehalten haben. Der Fahrer, ein älterer Mann, habe den Teenager aufgefordert, zu ihm ins Auto zu steigen. Als das Mädchen sich weigerte, habe er noch einmal nachgehakt. Die 14-Jährige sei jedoch auf dem schnellsten Weg nach Hause gegangen, der Mann in Richtung Haupersweiler davongefahren.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ruft die Bevölkerung auf, ihr bei der Ermittlung des Sachverhalts zu helfen. Möglicherweise habe jemand die Situation gesehen und ihr bislang keine Bedeutung zugemessen, vielleicht kenne auch jemand das Auto, heißt es in der Mitteilung.

Hinweise an: Polizeiinspektion St. Wendel, Telefon 06851 8980, Polizeiposten Freisen, Telefon 06855 221.