Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr im Bereich des Kindergartens in der Trifelsstraße in Birkweiler versucht, einen Neunjährigen mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken. Das hat er nach Angaben der Polizei seiner Mutter berichtet, nachdem er nach Hause gekommen war. Der Junge verhielt sich bei dem Vorfall vorbildlich und rief laut um Hilfe, sodass der Mann wegfuhr. Er soll in einem roten Wagen gesessen haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.