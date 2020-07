Ein 47-jähriger Mann wurde am Samstagabend im Freizeitbad in Miramar in Weinheim festgenommen, weil er im Blickfeld mehrerer Gäste in der Sauna masturbiert hat. Als der Bademeister ihn nach einer Beschwerde konfrontieren wollte, floh er mit nur einem Handtuch bekleidet in den Waidsee und schwamm davon. Er kam jedoch zurück, unternahm einen zweiten Fluchtversuch und wurde dabei von der Polizei gestellt, die ihn mit aufs Revier nahm. Er wurde inzwischen auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei bittet Badegäste, die ähnliches Verhalten bei dem Mann beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 0621/174-4444.