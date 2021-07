Das Ferienprogramm für den Pfalz-Urlaub mit der ganzen Familie ist noch nicht ausreichend gefüllt? Oder es fehlt Abwechslung im wochenendlichen Ausflugsprogramm mit den Kindern? In unserer interaktiven Freizeitkarte für Familien haben wir Vorschläge für mehr als 250 Ausflugsziele und Aktivitäten in der Pfalz zusammengefasst.

Die Karte bietet Ziele für acht Kategorien an: Wanderwege, Radwege, Zoos und Wildparks, Badeseen und Schwimmbäder, Historische Stätten – wie Burgen oder den Adlerbogen im Donnersbergkreis, Kulturorte – etwa für Theater und Comedy, sowie die Museen und weitere Freizeitorte; hinter letzterer Kategorie verbergen sich zum Beispiel Kletterparks, Freizeitparks oder ein Maislabyrinth (Leimersheim, Kreis Germersheim).

So funktioniert die interaktive Karte

Für eine bessere Übersicht in der Karte können Sie die verschiedenen Kategorien an und ausschalten (Klick auf die Kategorie in der Legende). Zoomen Sie in die Region der Pfalz hinein, die Sie besonders interessiert und klicken Sie für weitere Informationen auf das entsprechende Symbol in der Karte. Wenn Sie die Karte am Handy aufrufen, halten Sie das Gerät besser quer, dann wird die Karte größer. Viel Spaß beim Stöbern, und tolle Freien- oder Freizeittage in der Pfalz!