[Aktualisiert 17.45 Uhr] Alle Lehr- und Erziehungskräfte an Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz können sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten dafür werde das Land übernehmen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. Das freiwillige Angebot ergänze die bestehende Teststrategie des Landes mit anlassbezogenen Tests beim Auftreten von Symptomen sowie Reihentests an einzelnen Schulen und Kitas.

Die Entscheidung sei mit Blick auf die neuen Regelungen für Rückkehrer aus einem Auslandsurlaub getroffen worden, sagte Hubig. Die Möglichkeit zu einem Test solle auch Beschäftigten ermöglicht werden, die im Lande geblieben seien.

Letzte Vorbereitungen auf Regelbetrieb an Schulen

Mit einer Neufassung des Hygieneplans und dem Angebot freiwilliger Tests für alle Lehrkräfte bereitet sich Rheinland-Pfalz auf das neue Schuljahr vor. „Wir werden am Montag mit dem Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen starten“, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag in Mainz. „Wir leben weiter in der Pandemie, Schule wird nicht so sein wie vor Corona.“

Daher müsse auch damit gerechnet werden, dass es zu Schließungen einzelner Schulen kommen werde oder dass einzelne Klassen wieder in den Fernunterricht geschickt werden müssten, sagte die Ministerin. „Schön ist es nicht, aber wir können auch für die Schule nicht ausschließen, dass es Infektionen gibt.“

Je nach Entwicklung der Corona-Infektionen sind die Schulen auf drei Szenarien vorbereitet. Szenario 1 ist der Regelbetrieb, Szenario 2 ein Wechsel von Präsenz- und digitalem Fernunterricht, Szenario 3 der ausschließliche Fernunterricht bei Schließung der Schulen. Eine erste Schwelle für den Übergang zum zweiten Szenario werde bei 25 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern in einem Landkreis oder einer Stadt in den vergangenen sieben Tagen erreicht, sagte Hubig.

Erweiterte Fassung des Hygieneplans noch diese Woche

Allen Schulen soll noch in dieser Woche eine aktualisierte und erweiterte Fassung des Hygieneplans zugeschickt werden. Wichtige Elemente sind Maskenpflicht und Abstandsregeln auf dem Schulgelände – allerdings nicht während des Unterrichts im Klassenraum – sowie Händewaschen und regelmäßiges Lüften der Räume. Außerdem wird es auch Empfehlungen geben, wie sich die Schule verhalten soll, wenn Kinder Husten oder Schnupfen haben oder wenn sich herausstellt, dass es einen Kontakt zu einem möglicherweise mit dem Coronavirus infizierten Menschen gegeben hat.

