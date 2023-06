Das Flutgebiet an der Ahr ist nach Beobachtungen von Gartenbauer Günter Steiger auch weiterhin von großen Kontrasten geprägt: Zwischen Menschen, die mit der Sanierung ihrer Immobilien schon recht weit sind, und anderen, denen es bislang kaum gelungen sei, die Schäden zu beheben. Im Mai war der Haßlocher Steiger zusammen mit Mitarbeitern und freiwilligen Helfern zu einer Hilfsaktion ins Flutgebiet aufgebrochen – seiner bislang vierten. Zusammen mit anderen Gartenbau-Firmen und Logistik-Unternehmen (Elsässer, Gerland, Burnikel, Joho) hatten Steiger und seine Helfer vor allem an der Wiederherstellung von Gärten gearbeitet – auch, um Zeichen der Solidarität zu setzen (wir berichteten am 15. April). Viele Menschen im Flutgebiet fühlten sich „nach wie vor abgehängt“, meint Steiger. „Das Hauptproblem ist: Es gibt immer noch Leute, die gar nicht angefangen haben – weil sie nicht wissen, wie die Verfahren bei den Hilfsgeldern laufen“, sagt der Gartenbauer. Zudem würden Betroffene teilweise sehr lange auf für die Beantragung benötigte Gutachten warten – nach seinen Informationen teilweise eineinhalb Jahre. Das Land hat gerade beschlossen, die Antragsfrist für die Fördergelder aus dem Aufbaufonds für die Ahr bis Mitte 2026 zu verlängern.