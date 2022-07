Was wusste der Innenminister tatsächlich zur Lage im Ahrtal?

Weil es Zweifel gibt, was Innenminister Roger Lewentz (SPD) im Verlauf des 14. Juli 2021 tatsächlich zur Lage im Ahrtal wusste, muss er im September erneut vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“ aussagen. Zum Artikel

High Noon: Der Tag der Entscheidung im Pfalz-​Saar-Duell

„Lewwerworschd“ gegen Lyoner? Saumagen gegen „Dibbelabbes“? Am Samstag geht’s ums Ganze. Elf Wochen nachdem Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger den Pfälzer Superminister Alexander Schweitzer zum Duell herausgefordert hat, ist der Tag der Entscheidung gekommen. Zum Artikel

Warum die Globus-​Tankstelle kurzzeitig keinen Sprit mehr hatte

Wie alles mit allem zusammenhängt, kann man gut erkennen, wenn man bei den Verantwortlichen von Globus nachfragt, warum an der Grünstadter Tankstelle des Unternehmens am Donnerstagabend für kurze Zeit kein Sprit mehr zu bekommen war. Zum Artikel

Ein Geheimbund? Zu Besuch bei den Freimaurern in Pirmasens

Es gibt kaum einen Zusammenschluss, um den sich so viele Rätsel, Mythen und Halbwahrheiten ranken wie um die Freimaurer. In Pirmasens trifft sich der verschwiegene Männerbund schon seit Jahrzehnten. Kurz vor einem großen Jubiläum suchen die Mitglieder die Öffentlichkeit. Zumindest ein bisschen. Zum Artikel

Europas Pestizidproblem und das Artensterben

Glyphosat und Co. bedrohen die Artenvielfalt und die Nahrungsmittelproduktion der Zukunft. Deshalb will die EU ihren Einsatz halbieren. Doch dagegen formiert sich Widerstand. Zum Artikel

Nach Uniper-​Rettung: Umlage für Gaskunden und Entlastungen für Bürger

Der Bund steigt im Zuge eines milliardenschweren Rettungspakets beim angeschlagenen Energiekonzern Uniper ein – auf Gaskunden kommen wegen einer Umlage Preissteigerungen zu. Menschen mit geringem Einkommen sollen entlastet werden. Zum Artikel

Feuer-​Serie: Brandstifter-​Verdacht erhärtet

Die Polizei hat die Brandserie der vergangenen Tage genauer analysiert. Denn sie befürchtet, dass in einigen der Fälle ein Brandstifter am Werk war. Doch seit Mittwoch sind keine neuen Brände mehr dazugekommen. Wie passt das zur Feuerteufel-Theorie? Zum Artikel

Vor der Rückkehr mit dem FCK nach Kiel: Hanslik und das Tor für die Ewigkeit

Daniel Hanslik hat sich mit seinem Tor zum 1:0 im Relegationsrückspiel in Dresden einen wichtigen Platz in der Geschichte des 1. FC Kaiserslautern erarbeitet. Dabei hat der Offensivspieler einiges in Kauf genommen. Nun trifft er mit dem Fußball-Zweitliga-Aufsteiger auf seine Vergangenheit. Zum Artikel