Ab 15. November gilt in Zweibrücken eine Kastrationspflicht für Katzen. Das beschloss der Stadtrat am Mittwochabend bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung. Die Stadt will damit die Anzahl der Streuner senken und den Nachwuchs bei Hauskatzen begrenzen. Alle Katzen, die älter als fünf Monate sind und deren Besitzer ihren Tieren den Freigang erlauben, müssen ab 15. November kastriert werden. Das gilt sowohl für Kater als auch für Kätzinnen. Grund für die neue Kastrationspflicht ist die Vielzahl an verwilderten, herrenlosen Katzen, die im Stadtgebiet umherstreunen.

Laut Rathaus stellen sie eine Gefahr für normale Hauskatzen dar, können Krankheiten wie Katzen-Aids und Katzenleukose übertragen und führen laut Stadt alles andere als ein angenehmes Leben. Steuner „sind keine Wildtiere, sondern Haustiere, die auf menschliche Fürsorge und Pflege angewiesen sind“, so die Stadtrats-Vorlage.