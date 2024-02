Der rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, fordert eine Brandmauer nach Rechtsaußen und kritisiert den Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger. Ein Antrag des Kreisverbands Koblenz für den Parteitag in Bitburg am 17. Februar stößt in Niedersachsen auf Widerstand.

In dem Antrag der Kreisvereinigung der Freien Wähler (FW) in Koblenz, deren Vorsitzender der FW-Landeschef Stephan Wefelscheid ist, wird eine klare Brandmauer zur AfD gefordert. „Der Bundesparteitag beschließt, dass eine Zusammenarbeit oder Kooperation der Freien Wähler mit der AfD unter keinen Umständen erlaubt ist“, steht in dem Antrag, der das Datum vom 20. Januar trägt. Er liegt der RHEINPFALZ vor. Das Kooperationsverbot soll für die Bundesvereinigung und für sämtliche Untergliederungen gelten und sowohl gemeinsame Koalitionen mit der AfD ausschließen wie die Unterstützung von Kandidaten, Absprachen der inhaltlichen Arbeit oder die Verbreitung digitaler Inhalte der AfD.

Mitorganisator einer Demo gegen Rechtsextremismus

Wefelscheid ist es ein Anliegen, dass die FW in der politischen Mitte verortet sind. In Koblenz sei der Kreisverband Mitorganisator einer Veranstaltung für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus gewesen. Sie war Teil der bundesweiten Demonstrationen nach Berichten über ein Treffen von AfD-Mitgliedern unter anderem mit dem Vordenker aus Österreich der rechtsextremen identitären Bewegung, Martin Sellner, bei dem es um die Vertreibung von Migranten gegangen sein soll. Aiwanger dagegen lehnte eine Teilnahme an den Demonstrationen ab. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: „Die Demos gegen Rechts sind vielfach von Linksextremisten unterwandert.“ Eine Einschätzung, die Wefelscheid kritisiert.

Während die Freien Wähler im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein den Koblenzer Antrag für den Bundesparteitag am Samstag nach Aschermittwoch unterstützen, gibt es auch Widerstand. So wollen Niedersachsen aus dem Kreis Nienburg/Weser den Antrag auf den nächsten Bundesparteitag vertagen.