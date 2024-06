Knapp war das Ergebnis, aber der Fraktionschef der Freien Wähler im Mainzer Landtag, Joachim Streit, hat am Sonntag den Sprung ins Europa-Parlament geschafft. Nun drohen die Spannungen in der kleinen Landtagsfraktion zu offenen Konflikten zu führen.

Wer am Montag wissen wollte, wie es im Juli nach der konstituierenden Sitzung des EU-Parlaments in der FW-Landtagsfraktion weiter geht, traf in weiten Teilen auf Schweigen. Stephan Wefelscheid, der als Parteichef und Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion der natürliche Nachfolger an der Fraktionsspitze wäre, reagierte überhaupt nicht auf eine Anfrage. Helge Schwab, Abgeordneter aus der Westpfalz, der ebenfalls für den Fraktionsvorsitz gehandelt wird, bat um Verständnis, dass er nicht über Personalien reden würde. Immerhin kündigte er die Wahl eines Vorsitzenden für den 19. Juni an.

