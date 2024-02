Hubert Aiwanger möchte seine Freien Wähler in den Bundestag führen. Als Parteichef kämpft er an vorderster Front: gegen die Ampel, gegen allzu viel Moderne in der Gesellschaft, für die Landwirte, wie er einer ist. Bei Bauern-Demos ist Aiwanger Dauergast, bei Märschen gegen Rechtsextremismus war ernoch nicht. Wieso eigentlich?

