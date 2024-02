Der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger (53), glaubt nicht, dass eine „Werteunion“-Partei von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen bei der Bundestagswahl 2025 über die Fünf-Prozent-Hürde kommen würde. Angesprochen auf die mögliche Konkurrenz im tendenziell populistischen Spektrum durch Maaßens Partei-Projekt und der von Sahra Wagenknecht gegründeten Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ sagte Aiwanger der RHEINPFALZ: „Beide von Ihnen angesprochenen Mitbewerber tangieren mich nicht: weder die kommunistische Wagenknecht, noch der von der CDU/CSU abgespaltene Flügel.“ Auf die Frage, ob er bei Maaßen eine inhaltliche Nähe zu den Freien Wählern sehe und ob Maaßens Partei-Projekt für die Freien Wähler anschlussfähig sei, antwortete Aiwanger: „Nein, und die werden auch nicht in den Bundestag reinkommen.“

Debatte vor Bundesparteitag

Aiwanger möchte seine Freien Wähler 2025 in den Bundestag führen. Gegenüber der RHEINPFALZ gab er sich optimistisch, dass ihm das mit „Fünf-Komma-X“-Prozent gelingen werde. Die Freien Wähler treffen sich am Samstag in Bitburg in der Eifel zum Bundesparteitag, um ihr Europawahlprogramm zu beschließen. Im Vorfeld dominierte ein Antrag des Landesverbands Koblenz die Debatte, der ein Kooperationsverbot mit der AfD auf allen Ebenen fordert. Aiwanger zeigte sich zuversichtlich, dass der Antrag angenommen wird. „Die Abgrenzung gegen die AfD ist ja ohnehin seit Jahren unsere Linie“, sagte er und fügte an: „Über einzelne Formulierungen kann man ja noch reden.“

