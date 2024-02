Aktualisiert: 19:30 Uhr. Der Bundesvorsitzende der Freien Wähler, der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, rechnet auf dem Bundesparteitag der Freien Wähler am 17. Februar in Bitburg mit einer Zustimmung zu einem Kooperationsverbot mit der AfD. Das sagte Aiwanger am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Vorausgegangen war die Kritik des rheinland-pfälzischen Landesvorsitzenden Stephan Wefelscheid an Aiwanger. Es habe ihn irritiert, dass Aiwanger bei den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus nicht mitmache, sagte Wefelscheid. Er hat mit dem Kreisverband Koblenz den Antrag zum Kooperationsverbot für den Bundesparteitag eingebracht. Kritik daran kam zunächst aus Niedersachsen. Aiwanger sagte: „Der Antrag zur Abgrenzung von der AfD bestätigt unsere bisherige Linie, wir haben schon mehrere Beschlüsse dazu gefasst und nehmen beispielsweise keine ehemaligen Mitglieder von dort auf. Ich rechne mit einer breiten Zustimmung durch den Parteitag. Wir Freien Wähler stehen außerdem für eine lösungsorientierte Politik, welche die Probleme der Bürger angeht und ihnen eine glaubwürdige Heimat in der politischen Mitte bietet.“

Hier geht’s zum vollständigen Text

Hier geht’s zum Kommentar