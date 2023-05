Parkplätze en masse

Die Stadt straft alle Lügen, die immer murren, in Landau gebe es keine Parkplätze. Jetzt sollten sie es besser wissen. Denn die Parkraum-Untersuchung belegt, auf acht Parkplätzen sind Boxen zuhauf unbesetzt. Das erstaunt sogar Einzelhändler.

Ein neues Café in der Stadt

Die Landauer Gastronomie-Szene hat ein neues Mitglied: Am Donnerstag eröffnet das Café zur Krummbeere. Betreiber Nils Schüßler setzt dabei bewusst auf Nachhaltigkeit und weiß ganz genau, welche Zielgruppe er ansprechen möchte.

Kampf gegen Artenschwund

Der Rückgang der Artenvielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt wird immer brisanter. Viele Projekte sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber ohne sie geht es nicht. Die Ortsgemeinde Herxheim stellt sich auf die Hinterfüße.

Wenn der Hahn zu früh kräht

Ziehen Städter aufs Land, sind sie oft auf der Suche nach Ruhe. Das klappt nicht immer, wie eine Justiz-Burleske zeigt, die kürzlich beim Amtsgericht Landau zur Verhandlung stand. Hauptdarsteller sind ein krähender Hahn, ein geschickter Richter und ein vernünftiger Angeklagter.

„Loschter Hütte“ wartet wieder auf Gäste

Nach fast einem halben Jahr der Schließung hat die Ortsgruppe des Pfälzerwaldvereins im Maiblumenwald seine „Loschter Hütte“ wieder geöffnet. Nun übernehmen Ehrenamtliche die Bewirtung.

Unbekannte setzen Gänseliesel ans Steuer

Unbekannte haben am Wochenende den Gänsebrunnen zerstört. Und dann saß plötzlich in einem Auto eine Skulptur am Lenkrad... Über einen besonders dreisten Fall von Vandalismus.

Altfett ist bei Dieben begehrt

In Speyer wurden 130 Tonnen mit Altfett illegal abgestellt. Nun hat sich eine Germersheimer Firma gemeldet. Sie vermutet Altfett-Diebstahl in großem Stil.