Geflüchtete aus der Ukraine dürfen kostenlos Fern- und Nahverkehrszüge in Deutschland nutzen.

Dafür gibt es laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) seit Dienstag das Ticket „helpukraine“. Dieses erhalten ukrainische Gäste laut DB in allen DB-Reisezentren und DB-Agenturen in Deutschland. Das kostenlose Ticket gilt für die Fahrt im Fern- und Nahverkehr zu jedem Zielbahnhof. Damit können die Geflüchteten ihre Familien, Verwandten und Bekannten in ganz Deutschland erreichen. Mit mehrsprachig gehaltenen Informationsblättern weist die DB auf das Sonderticket „helpukraine“ hin. Darüber hinaus können sämtliche Nahverkehrszüge deutschlandweit kostenlos genutzt werden. Für Nahverkehrszüge genügt der Identitätsnachweis (Reisepass/Ausweis). Der ukrainische Identitätsnachweis gilt auch zur Fahrt in Fernzügen bis Berlin, Dresden, Nürnberg und München. Die DB informiert Geflüchtete auch mehrsprachig über die Website bahn.de/helpukraine.

Die DB hat zudem ein breites Hilfspaket geschnürt, um die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen zu unterstützen. Dabei will die DB mithilfe ihres größten betrieblichen Sozialpartners „Stiftungsfamilie BSW & EWH“ Unterstützung leisten.

