Die Baustelle auf der Autobahn 6 zwischen Wattenheim und Grünstadt ist Geschichte. Im Laufe des Mittwoch werden alle Fahrspuren in beiden Richtungen freigegeben. Dies teilte die Autobahn GmbH nach unserem gestrigen Artikel über den bevorstehenden Baustellen-Geburtstag mit. Am Dienstagabend sollen laut Autobahn GmbH die Baustellenführungen auf der Fahrbahn Richtung Mannheim abgebaut, danach die fehlenden Schutzplanken zwischen den beiden Fahrbahnen montiert werden. Im Laufe des Mittwoch soll dann die dritte Fahrspur in Richtung Saarbrücken freigegeben werden. Falls das alles planmäßig geschieht, wäre die Baustelle verschwunden – noch kurz vor ihrem ersten Geburtstag. Die Arbeiten hatten Anfang Mai 2022 begonnen und sollten ursprünglich im November 2022 beendet sein. Der Abschluss verzögerte sich aber immer weiter. Im Winter hatte sich die gelben Markierungsstreifen in der Baustelle nach und nach gelöst, so dass die vier verengten Fahrspuren nicht mehr zu erkennen waren.