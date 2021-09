Trotz Corona-Beschränkungen und regnerischem Sommer: einige Freibadbetreiber in Rheinland-Pfalz sind durchaus zufrieden mit der Saison, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Wie schon 2020 hatten sich die Schwimmbäder mit Hygienekonzepten und online buchbaren Zeitfenstern für ein möglichst unbeschwertes Badevergnügen gewappnet - allerdings spielte das Wetter nicht immer mit.

In Ludwigshafen wurden im Freibad am Willersinnweiher einer Stadtsprecherin rund 40.400 Badegäste gezählt - ohne Schulen und Vereine. Im vergangenen Jahr waren es 33 700. „Das Mehr an Gästen resultiert primär aus der erweiterten Obergrenze für Besucherinnen und Besucher“, sagte die Sprecherin. 2020 lag diese Grenze demnach bei 500, in diesem Jahr bei 800 Menschen je Zeitfenster.

Kaiserslautern zählte seit Öffnung der beiden Bäder am 2. Juni insgesamt rund 85.000 Badegäste - davon etwa 36.000 im Warmfreibad und rund 49.000 in der Waschmühle. „Das ist, gemessen an den Wetterverhältnissen und den Zugangsbegrenzungen, ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis“, sagte eine Sprecherin der pfälzischen Kommune. „So konnten wir unsere Gästezahl im Vergleich zum Vorjahr, in dem wir insgesamt 38.352 Menschen begrüßen dürften, mehr als verdoppeln.“ Die Bäder dort sind noch bis 19. September geöffnet.

In Mainz wurden über die gesamte Saison im Taubertsbergbad rund 50.000 Besucher gezählt. Das seien etwa 10.000 mehr als im ersten Corona-Jahr, sagte ein Sprecher der Stadt. Insbesondere die wärmeren Tage der ersten Sommerhälfte hätten dazu beigetragen. „Der August war wegen des schlechten Wetters deutlich schlechter.“ Das Bad hat wegen Umbauten bereits seit dem 5. September geschlossen.