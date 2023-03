Im Freibad Edesheim werden die Eintrittspreise aus dem vergangenen Jahr anders als in anderen Kommunen im Landkreis SÜW beibehalten. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde beschlossen. Es wurde von einer Anhebung der Preise abgesehen, auch wenn die Verbandsgemeinde dabei seit Jahren mit höheren Personal- und Betriebskosten zu kämpfen hat. „Die aktuellen Erhöhungen der Energiekosten halten sich bei unserem Freibad jedoch durch die intensive Nutzung von Fotovoltaik und Solarthermie in Grenze“, sagt der erste Beigeordnete, Eberhard Frankmann (CDU). Der Besuch des Familienbades soll in Zeiten steigender Preise und hoher Inflation insbesondere für wirtschaftlich schwächer gestellte Personen auch künftig erschwinglich bleiben. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder zwei Euro. Bis auf Sonn- und Feiertage gilt ab 18 Uhr der Feierabendtarif, dann kostet das Ticket zwei Euro. Die Familientageskarten liegen bei sieben (ein Kind) und neun Euro (zwei Kinder). Für Dauerkarten zahlen Familien 80 Euro, Erwachsene 60 Euro, Jugendliche 38 Euro und Alleinerziehende 65 Euro.