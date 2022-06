Das Freibad Edesheim steht kurz vor der Wiedereröffnung: Am Mittwoch ab 12 Uhr werden wieder Besucher eingelassen. Das teilt die Verbandsgemeinde-Verwaltung mit. Das Bad war am Dienstag geschlossen, weil die Steuerungsanlage streikte. Ein Stromausfall am Sonntagnachmittag hatte dazu geführt, dass sie nicht mehr funktionierte, sodass das Bad frühzeitig geschlossen wurde. Am Montag war dasselbe Problem wieder aufgetaucht, weshalb reagiert werden musste. Die Steuerungsanlage der Badewasseraufbereitung verlaufe nun störungsfrei, heißt es aus dem VG-Rathaus.