Das Ende der Badesaison kommt früher als ursprünglich geplant. Wie Stadtwerke-Chef Werner Brennemann mitteilte, muss das Bad „aufgrund kurzfristig aufgetretener technischer Probleme“ bereits nach der Frühschicht am Mittwoch geschlossen werden. Soll heißen: Bereits am Mittwochnachmittag bleiben die Türen des Freibads geschlossen. Welche Probleme aufgetreten sind, teilten die Stadtwerke nicht mit. Sie scheinen aber so groß zu sein, dass sie nicht von heute auf morgen behoben werden können. Eigentlich hätte am kommenden Sonntag der letzte Badetag im Freibad sein sollen. Daraus wird nichts, die Saison „muss leider vorab beendet werden“, so Brennemann weiter. Kunden, die sich für die kommenden Tage Eintrittskarten über die Internetseite des Freibads gekauft haben, bekommen ihr Geld auf gleichem Wege wieder zurück, betonen die Stadtwerke. Diejenigen, die bar bezahlt haben, seien bekannt und würden kontaktiert.