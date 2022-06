[Aktualisiert am Montag um 12.55 Uhr] Das Freibad Edesheim wird am Montag um 16 Uhr wiedereröffnet. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung mitgeteilt. Das Bad musste am Sonntagabend gegen 18 Uhr schließen, nachdem es von einem Stromausfall betroffen war. Anschließend streikte die Anlage, weshalb das Bad noch am Montagmorgen geschlossen blieb. Nach Angaben von Betriebsleiter Timo Graf handelt sich wohl um ein Problem der Steuerungstechnik. Die Reparatur soll in absehbarer Zeit abgeschlossen sein, sodass der Badebetrieb wieder laufen kann.