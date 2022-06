Das Freibad Edesheim ist zurzeit geschlossen. Das hat die Verbandsgemeinde-Verwaltung am Montagvormittag mitgeteilt. Das Bad musste bereits am Sonntagabend gegen 18 Uhr schließen, nachdem es von einem Stromausfall betroffen war. Seitdem streike die Anlage. Laut Betriebsleiter Timo Graf ist der Techniker vor Ort, es handelt sich wohl um ein Problem der Steuerungstechnik. Zurzeit ist leider nicht abzusehen, wann die Anlage wieder in Betrieb genommen und das Freibad wieder öffnen kann.