Derzeit gibt es zwei Demonstrationen in Kandel. Seit 13 Uhr stehen etwa 120 Teilnehmer des Bündnisses „Kandel gegen Rechts“ vor der Verbandsgemeindeverwaltung. Ihr Motto ist „Rassismus an der Wurzel packen“. 130 Teilnehmer des Frauenbündnisses Kandel stehen seit 14 Uhr ebenfalls in Sichtweite nahe der Verbandsgemeindeverwaltung. Sie demonstrieren für Meinungsfreiheit, Demokratie und Grundrechte. Die Stimmung ist friedlich. Die erste Demo soll um 18 Uhr beendet sein, die des Frauenbündnisses ist bis 17 Uhr angemeldet.