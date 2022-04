Frauen verdienen in Rheinland-Pfalz nach einer Analyse des Frauenministeriums pro Stunde brutto 15 Prozent weniger als Männer. „Das Gender Pay Gap liegt bei 15 Prozent und damit niedriger als im Bundesdurchschnitt“, sagte Frauenministerin Katharina Binz am Freitag in Mainz. Und zwar um drei Prozentpunkte. Die geschlechtsspezifische Entgeltungleichheit habe in den vergangenen Jahren auch etwas abgebaut werden können, halte sich aber hartnäckig, bemängelte die Grünen-Politikerin und verwies auf eine Analyse des Themas ihres Ministeriums in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Landesamt.

„Frauen arbeiten sehr viel häufiger als Männer in Branchen und Berufen, in denen eher niedrige Löhne und Gehälter gezahlt werden“, stellte Binz fest. Sie arbeiteten seltener in Vollzeit und sehr viel seltener in Führungspositionen. „Dies sind keine Naturgesetze, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung, die sich verändern lässt.“ Dazu müssten die geschlechtsspezifischen Normen, Werte und Rollenbilder aufgebrochen werden, die die strukturelle Benachteiligung verursachten. Die vorgelegte Analyse sei dazu ein Beitrag. Die Veranstaltungsreihe „Fair Pay in RLP“ für Unternehmen, Betriebs- und Personalräte trage auch dazu bei.