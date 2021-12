Deutschlands Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Spanien vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Die DHB-Auswahl gewann am Freitag ihr zweites Hauptrundenspiel gegen Südkorea mit 37:28 (19:16) und hat mit 6:0 Punkten einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe III bereits sicher. Beste Werferinnen für das Team von Bundestrainer Henk Groener waren vor 70 Zuschauern in Granollers die beiden Kapitäninnen Emily Bölk und Alina Grijseels mit je acht Toren. Letzter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft ist am Sonntag Dänemark. Das Viertelfinale steigt am kommenden Dienstag, der Gegner steht noch nicht fest.