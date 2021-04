Die deutschen Fußball-Frauen haben auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland machbare Aufgaben erhalten. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in der Qualifikationsgruppe H auf Portugal, Serbien, Israel, Türkei und Bulgarien. Das ergab die Auslosung am Freitag. Die Qualifikation beginnt im September und soll im September 2022 abgeschlossen sein. Insgesamt bewerben sich 51 europäische Mannschaften um elf direkte WM-Startplätze. Die Sieger der neun Gruppen qualifizieren sich direkt. Die Gruppenzweiten spielen Play-offs, wobei die besten drei Gruppenzweiten für die zweite Play-off-Phase gesetzt sind.