Christian Wück (50) wird nach den Olympischen Spielen in Paris neuer Bundestrainer der Frauen-Nationalmannschaft. Der U17-Weltmeistertrainer folgt damit im Sommer auf Horst Hrubesch (72), der die Qualifikation für das Turnier in Paris mit der deutschen Auswahl nach einem 2:0 im entscheidenden Spiel des Final Four gegen die Niederlande perfekt gemacht hatte. Wie zuvor vereinbart, so der Deutsche Fußball-Bund in einer Mitteilung, begleiten Hrubesch und sein Trainerteam die Auswahl noch bis einschließlich Olympia.