Die deutsche Frauen-Nationalauswahl greift nach dem Europameisterschaftstitel. Durch zwei Treffer von Stürmerin Alexandra Popp – ihre Turniertore fünf und sechs im fünften Spiel - bezwang die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Mittwochabend Frankreich in Milton Keynes verdientermaßen 2:1 (1:1) und trifft nun im Endspiel am Sonntag (18 Uhr) auf EM-Gastgeber England. Die Pfälzerin Jule Brand ersetzte im Halbfinale die mit dem Coronavirus infizierte Klara Bühl und spielte durch.