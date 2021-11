(aktualisiert 12.30 Uhr) Susanne Wingertszahn steht künftig an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die 46-Jährige wurde am Samstag bei der DGB-Bezirkskonferenz in Frankenthal zur neuen Vorsitzenden des DGB-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saarland gewählt. Die in St. Wendel geborene Wingertszahn erhielt 97,6 Prozent der Stimmen.

Wingertszahn tritt die Nachfolge von Dietmar Muscheid an. Der 64-Jährige war fast 20 Jahre lang Vorsitzender des Bezirks und trat aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl an

Zur stellvertretenden Bezirksvorsitzenden wurde Bettina Altesleben gewählt. Sie erhielt 97,6 Prozent der Stimmen. Die 60-Jährige löst den Saarländer Eugen Roth ab, der aus Altersgründen ebenfalls nicht mehr antrat.