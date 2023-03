Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den VfL Wolfsburg von der Tabellenspitze verdrängt und einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Das Team besiegte die Wolfsburgerinnen am Samstag verdient 1:0 (0:0) und führt die Liga nun mit einem Punkt Vorsprung an. Georgia Stanway (84.) entschied mit einem verwandelten Handelfmeter die intensive Partie. Sechs Spieltage hat der VfL noch, um die Spitzenposition zurückzugewinnen und seinen Titel in der Bundesliga erfolgreich zu verteidigen.