Zwei junge Frauen haben am Montagabend zwei 19-jährige Jungs aus dem fahrenden Auto heraus beleidigt und beworfen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Vorfall im Bereich des Supermarkts in der St.-German-Straße ereignet. Gegen 21.35 Uhr seien die 19-Jährigen erstmals angeblich grundlos „auf unterstem Niveau“ von den Frauen beleidigt worden. Ein paar Momente später seien die 22- und die 25-Jährige in der Marienstraße erneut in Schrittgeschwindigkeit an den jungen Männern vorbeigefahren. Dabei haben sie laut Polizei mehrere halb volle Dosen eines Energydrinks in Richtung der 19-Jährigen geworfen. Am Postplatz habe die 22-Jährige erneut nach diesen geworfen, dieses Mal mit einem Spielzeugtelefon. Die alarmierte Polizei habe alle Beteiligten am Postplatz angetroffen. Nach der Darstellung der Frauen sind haben die 19-Jährigen zuerst mit Provokationen begonnen.