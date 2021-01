Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Samstagnachmittag in der Weilerbacher Straße gekommen. Zwei Frauen wollten am Container ihr Altglas entsorgen, als sie von einem 27-jährigen Mann bedrängt wurden, so die Polizei. Ein 29-jähriger Passant wurde darauf aufmerksam und kam den Frauen zur Hilfe. Das Einschreiten des Mannes endete in einer Rangelei, bei der der 29-Jährige dem Helfer mit der Faust auf die Nase schlug.

Beim Eintreffen der Polizeistreife versuchte der Schläger zu flüchten, konnte aber eingeholt werden. Während der Kontrolle zeigte sich der Beschuldigte wenig kooperativ. Er schlug um sich und beleidigte die Beamten. Die brachten ihn zu Boden und fesselten ihn.

Während des Transports zur Dienststelle und im Polizeigewahrsam beleidigte der 27-Jährige die Einsatzkräfte erneut und versuchte sie zu attackieren. Die Polizisten blieben unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Der 27-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen.