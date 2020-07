Eine Frau aus Saarbrücken hat ein Gartengrundstück auf dem Güdinger Berg bezogen, das ihr gar nicht gehörte. Darüber informierte die Polizei am Donnerstag. Am Mittwoch habe sich ein Grundstückseigentümer bei der Saarbrücker Polizei gemeldet – mit dem Hinweis, dass sein Grundstück unberechtigt genutzt werde und der Täter sich womöglich im Gartenhaus aufhalte. Er selbst wäre seit einiger Zeit nicht mehr dort gewesen, das Schloss für das Eingangstor sei aber ausgetauscht worden. Laut Polizei wurde anschließend das Gelände durchsucht: Was zunächst nach einem Einbruch ausgesehen habe, sei eine kuriose Verwechslung. Eine 53-jährige Saarbrückerin habe irrtümlicherweise gedacht, das Grundstück von einer Maklerin gekauft zu haben. „Dabei handelte es sich jedoch vermutlich um das Nachbargrundstück“, teilt die Polizei mit. „Anschließend bezog sie das falsche Gartenhaus, tauschte die Schlösser aus und begann das Haus umzubauen. Ihre Kinder grillten und zelteten auf dem Grundstück.“