Eine Frau hat in Koblenz einen Dackel in einem Karton in einen Dönerladen geworfen. Das Tier wurde dabei nicht verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Umstände des Geschehens waren bizarr: Die 27-Jährige erschien laut Polizei am Donnerstagabend in dem Geschäft und schrie herum. Dann warf sie das Paket mit dem Dackel über die Theke.

Schließlich sei die Frau in ihr Auto gestiegen und über eine rote Ampel gefahren, teilte die Polizei weiter mit. Polizisten öffneten das Paket und fanden darin den Dackel. Er wurde dem Tierheim übergeben. Wenig später wurde die Frau an der Adresse ihres Lebensgefährten angetroffen.

Beamte stellten Anzeichen auf einen Drogenkonsum fest, ein Vortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizei entnahm eine Blutprobe. In der Wohnung ihres Lebensgefährten fanden die Ermittler weitere Drogen. Gegen beide wird nun ermittelt. Die 27-Jährige muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.