Am Mittwochabend gegen 18.20 Uhr ereignete sich auf der Neckarauer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen erfasste aus unbekannten Gründen ein BMW X5 in Höhe der Katharinenstraße eine Fußgängerin. Die Frau geriet dabei offenbar unter das Fahrzeug. Ein umfangreiches Team von Rettungskräften eilte zur Unfallstelle. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die genauen Umstände des tragischen Unfalls werden derzeit von der Verkehrsunfallaufnahme ermittelt. Die Neckarauer Straße in Richtung Rheinau wurde vollständig gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr großräumig um. Aufgrund der Nähe zur Haltestelle Neckarau Bahnhof wurden die Straßenbahnführer während des Rettungseinsatzes angewiesen, die Haltestelle zu passieren ohne anzuhalten. Im Einsatz waren auch Notfallseelsorger.