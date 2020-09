Donnerstagmorgen entging eine 20-Jährige nur knapp einem großen Unglück. Die junge Frau suchte am Bahnhof Wössingen die Abkürzung über die Gleise und wurde von einem durchfahrenden Zug erfasst. Nur durch die Schnellbremsung des Fahrzeugführers blieb sie nahezu unverletzt. Zur weiteren Untersuchung brachte ein Rettungswagen die Frau dennoch in ein Krankenhaus. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Zug zum Unfallzeitpunkt eine Geschwindigkeit von etwa 80 km/h hatte. In ihrer Befragung gab die Frau an, wie immer die Abkürzung über die Gleise gesucht zu haben. Ein Verhalten, dass sie in diesem Fall beinahe das Leben gekostet hätte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.