In der Nacht von Samstag auf Sonntag habe sich in Rockenhausen ein unbekannter Mann einer Frau genähert, als diese ihr Haus verlassen wollte. Er habe seine Hose heruntergezogen und an sich selbst sexuelle Handlungen vollzogen, wie die Polizei am Sonntag gemeldet hat. Die Frau sei daraufhin wieder in ihr Haus gelaufen. Als der unbekannte Mann die Frau an ihrem Fenster erblickte, habe er die genannten Handlungen wiederholt. Als die Geschädigte ihn aufforderte, das zu unterlassen und sich zu entfernen, sei er ihren Aufforderungen nachgekommen. Die polizeilichen Ermittlungen nach dem unbekannten Mann wurden umgehend aufgenommen und dauern noch an.