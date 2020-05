Am Dürkheimer Bahnhof kam es am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr offenbar zu tumultartigen Szenen. Die Polizei bekam zu dieser Zeit einen Notruf einer 24-Jährigen aus Neustadt. Sie hätte ihre Handtasche am Bahnhof liegengelassen und als sie kurze Zeit später zurückgekehrt wäre, sei lediglich eine ihr unbekannte Frau vor Ort gewesen. Die 24-Jährige fand ihre Tasche nicht und vermutete deshalb, dass die Frau ihre Tasche entwendet habe.

Von unbekannter Frau angegriffen

Als die Neustädterin sie ansprach, hätte die ihr unbekannte Frau sie dann an den Haaren gezogen und ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der Freund der 24-Jährigen, der ihr helfen wollte, wurde von der Beschuldigten angespuckt. Nach einer Fahndung konnte die Polizei eine 35-jährige Beschuldigte feststellen. Die entwendete Handtasche konnte nicht aufgefunden werden. Doch das Bargeld der 24-Jährigen, das sich in der Tasche befunden hatte, fanden die Beamten in der Jackentasche der 35-Jährigen.

Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass die Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Gegen sie wird nun laut Polizei unter anderem wegen räuberischem Diebstahls ermittelt.