Am frühen Samstagabend ist eine 41 Jahre alte Frau tot aus einem Badesee bei Bensheim geborgen worden. Das hat das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt mitgeteilt. Die Frau sei gegen 15 Uhr zum Baden an den See am Berliner Ring gegangen, so die Polizei. Freunde hätten später nur ihre Kleidung am Strand gefunden und sie gegen 18 Uhr als vermisst gemeldet. Rettungskräfte hätten sie dann tot im Wasser aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.