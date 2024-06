Eine 46 Jahre alte Frau ist nach einem Unfall auf der A65 verstorben. Wie die Polizeiautobahnstation Ruchheim berichtet, war die Frau gegen 2.30 Uhr mit ihrem grauen Ford Focus in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn abkam und kurz vor dem Kreuz Mutterstadt gegen die Leitplanke prallte.

Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste von der Feuerwehr Dannstadt mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreit werden. Sie wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Dort erlag sie laut Polizei jedoch am frühen Sonntagmorgen ihren Verletzungen. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 12.000 Euro. Während der Bergung, Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung Ludwigshafen für einige Stunden voll gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Neustadt musste teilweise gesperrt werden.

Da der genaue Unfallhergang noch unklar ist, bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06237 9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de.