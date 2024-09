[Aktualisiert um 14.55 Uhr] Bei einem schweren Unfall auf der B48 (Kreis Kaiserslautern) ist am Dienstagmorgen eine 46-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie starb nach Informationen der Polizei, als ihr Wagen kurz nach 6.30 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte ein 34-jähriger Mann, der in Fahrtrichtung Fischbach fuhr, einen Lastwagen überholt. Im Kurvenbereich prallte dessen Wagen dann frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 46-Jährigen zusammen. Die Frau starb an der Unfallstelle. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Autos, an denen Totalschaden entstand, wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße etwa vier Stunden gesperrt. Die Polizei hatte eine Drohne im Einsatz. Ein Gutachter war an der Unfallstelle, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die US-Militärpolizei unterstütze den Polizeieinsatz. Rund 30 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Enkenbach und Hochspeyer waren nach Auskunft von Torsten Erlenbach, Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr Enkenbach-Alsenborn, ebenfalls dort im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut Polizei weiter an.