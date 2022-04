Eine 84 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass sie im Krankenhaus gestorben ist. Das berichtet die Pirmasenser Polizei. Die Frau sei gegen 11.45 Uhr auf der L486 zwischen Pirmasens-Ruhbank und Lember unterwegs gewesen, als sie in einem Gefälle eine leichte Linkskurve gefahren, nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt sei. Sie wurde laut Polizei noch ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber ihren schweren Verletzungen.

Die Straße war nach dem Unfall rund eine Stunde lang gesperrt.