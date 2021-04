Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Sinsheimer Stadtteil Hasselbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Frau ums Leben gekommen. Das Feuer soll um etwa 16.45 Uhr ausgebrochen sein. Drei weitere Bewohner des Hauses erlitten am Freitag eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht, einer wurde vor Ort versorgt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt

Den Angaben zufolge brach das Feuer in einer Wohnung des Hauses aus. Die Bewohnerin habe nach bisherigen Erkenntnissen nur noch tot geborgen werden können, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer wurde laut Polizei nach kurzer Zeit gelöscht.