Bei einem Beziehungsstreit zwischen einer 40-jährigen Frau und ihrem 42-jährigen Lebenspartner am frühen Sonntagmorgen in Nunkirchen, ein Stadtteil des saarländischen Wadern, kam es zu Messerstichen. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Den Angaben zufolge habe die Frau erst auf den Mann eingestochen und sich das Messer danach selbst in den Oberkörper gestoßen. Die Frau hätte danach selbst den Notruf verständigt. Beide wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, informiert die Polizei. Inzwischen seien sie außer Lebensgefahr.